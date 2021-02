Jean Thissen speelde maar liefst 20 clasico’s, eerst voor Standard, daarna voor Anderlecht: “Sclessin was vulkaan die uitbarstte bij elk balcontact van mij”

Het contrast met de onervaren teams die Mbaye Leye en Vincent Kompany zondag de wei in sturen, is groot. Jean Thissen (74) heeft in zijn tien jaar voor Standard en vijf jaar voor Anderlecht liefst twintig clasico’s gespeeld. Weinigen weten beter wat de clash tussen de Luikenaars en de Brusselaars betekent. Thissen haalt met ons herinneringen op en geeft zijn mening over de Rouches en het paars-wit van vandaag.