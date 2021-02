David Hubert treft met OHL Frank Vercauteren, de coach met wie hij al twee keer samenwerkte

Met 11 op 27 oogt de balans van OHL na Nieuwjaar niet denderend, maar de Leuvenaars staan wel nog altijd knap in de top acht. Bij een nederlaag maandag tegen Antwerp riskeren ze wel uit die top acht te tuimelen. Voor David Hubert – wiens leeftijd we nog even niet vermelden – is het maandag niet alleen een belangrijke match in de race naar de play-offs, maar ook een treffen met Frank Vercauteren, de man met wie hij al twee keer samenwerkte. “Ik heb veel respect voor hem.”