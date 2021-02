Nicky Hayen: “Een belangrijke veldslag”

Waasland-Beveren speelt zaterdagnamiddag de match van het jaar tegen concurrent Cercle Brugge. Verliezen is geen optie. “We kunnen altijd verliezen, hè. Maar als we met die gedachte naar Brugge gaan, zullen we ook verliezen”, vertelt T1 Nicky Hayen. “Om in 1A te blijven, moeten we resultaten neerzetten. Ja, dit is een belangrijke veldslag, maar zelfs bij verlies is de oorlog nog niet verloren. Dan resten ons nog vijf speeldagen waarin er vijftien punten te verdienen zijn. Maar we gaan vol voor de zestiende plaats.”

De fusieclub bereidde de match van het jaar op een normale manier voor. Ook aan de wedstrijdvoorbereiding zal er niets veranderen. “De spelers hebben in een goede sfeer getraind. Met een gezonde portie nervositeit, maar geen stress. Iedereen heeft zin om deze match te spelen. De beleving en intensiteit waren goed. Of iedereen het belang van de match beseft? Dat denk ik wel. Er zit druk op deze match. Dat weet iedereen. Maar we gaan vanuit de club geen extra druk leggen. Hoe meer druk, hoe slechter. Wij willen net heel ontspannen aan de match beginnen.”

Al is Hayen wel op zijn hoede voor Cercle. “Het is een grote verandering tegenover een paar maanden geleden. Toen speelden ze heel positief, verzorgd voetbal en stonden ze bovenaan. Na een mindere periode en de trainerswissel spelen ze resultaatvoetbal met een duidelijke visie: veel verticaliteit en diepgang. Bovendien zitten ze net als ons in een betere periode na een vier op zes.”