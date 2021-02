Coronasteunpakket van Joe Biden goedgekeurd door Huis van Afgevaardigden

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zaterdag het coronasteunpakket van president Joe Biden goedgekeurd. “Vanavond nemen we actie om het virus te verpletteren.”

De stemming draaide uit op 219 vs. 212. En dat betekent dat het steunpakket van 1.9 biljoen dollar (1.57 biljoen euro) er komt. Met dat pakket wil president Joe Biden proberen om de coronapandemie in de Verenigde Staten onder controle te krijgen. Momenteel zijn er al meer dan 500.000 doden gevallen in de VS door het virus.

Het steunpakket omvat onder meer een rechtstreekse betaling van 1.400 dollar aan de meeste Amerikanen, een tijdelijke verhoging van de werkloosheidsuitkering naar 400 dollar per week, een verhoging van het federale minimumloon naar 15 dollar per uur, en een verlenging van de bescherming tegen uithuiszetting, naast miljarden steun aan verschillende sectoren.

Er moet nu wel nog gestemd worden in de Senaat. Er wordt verwacht dat het optrekken van het minimumloon daar waarschijnlijk zal geschrapt worden uit het steunpakket. De Democraten hopen dat de nieuwe steunmaatregelen kunnen ingaan tegen 14 maart, aangezien dan heel wat steun wegvalt.

“Vanavond neemt het Congres actie om het virus te verpletteren”, zei speaker Nancy Pelosi. Zij noemde het steunpakket “transformatief”. “We steken geld in de zakken van de werkende mens. Zoals president Biden heeft gezegd: hulp is onderweg.”

“Waanbeeld”

De Republikeinen zijn niet te vinden voor het steunpakket. De Republikeinse leider in het Huis noemde de maatregelen “een liberaal waanbeeld.” Maar uit recente peilingen blijk dat de Amerikaanse bevolking het pakket wel warm onthaalt.

“Niet alles is opgelost. We hebben nog een lang weg te gaan. En elke dag dat er iets kan terugkeren naar het normale, hangt van ons allemaal af”, zei Biden donderdag nog tijdens een evenement om de 50 miljoen vaccinaties die er in de VS al werden uitgevoerd te ‘vieren’.