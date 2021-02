Waarom Mertens nog eens naar de supermarkt kon en… een klein Driesje: “Moeten we er tóch niet aan beginnen?

Ten huize Dries Mertens en Kat Kerkhofs wordt er nagedacht over de toekomst. In een uitgebreid interview met Het Nieuwsblad gaf de Leuvense, onder andere, toe dat er gesproken wordt over kinderen.

De Rode Duivel en aanvaller van Napoli stond de voorbije weken aan de kant met een blessure. Hij zakte daarom af naar ons land om er te revalideren.

“Het is de langste periode dat Dries ooit gekwetst is geweest”, aldus Kat. “Maar alleen al het feit dat hij hier op straat niet wordt gestalkt zoals in Napels. Hij is nog eens naar de supermarkt geweest. Weet je hoelang dat al geleden was? Hier kan ik zeggen: Ga eens vuilniszakken halen. En dan heeft hij geen excuus om te zeggen: Dat gaat niet.” (lacht)

Onderweg naar Antwerpen ging het wel bijna mis voor Mertens. Zijn privéjet ging te ver bij de landing in Deurne. “Blijkbaar zag het er enger uit dan het was. Het ging redelijk traag. Hij heeft ook nooit gedacht dat hij bijna dood ging. Al heeft hij de piloot wel fuck, fuck, fuck horen zeggen. (lacht) Het was vooral weer vreemd om te merken dat er aan zo’n feit zoveel aandacht wordt besteed.”

Foto: ISOPIX

Maar de topschutter aller tijden kwam er met de schrik vanaf en stond donderdag alweer op het veld bij Napoli. “Dries is een laatbloeier. Hij is pas laat echt doorgebroken. In het begin denk ik niet dat ik het allemaal zo serieus nam. Inmiddels heb ik ook mijn ogen opengetrokken: Ah ja, wat hij doet, is écht wereldniveau. Ah ja, hij is écht een van dé topvoetballers aan het worden”, aldus Kerkhofs.

De twee zijn nu al zolang samen en dan wordt er al eens nagedacht over de toekomst. “Kinderen. Inderdaad. (lacht) Dat houdt mij nu het meeste bezig. Moeten we er tóch niet aan beginnen? Heel de tijd dat heen-en-weergeslinger. Want dan denk ik: oké, misschien wil ik eraan beginnen, maar wat doe ik dan als ik in België moet presenteren, of een programma wil maken? Of wat als ik in Italië zit? Wie kan er dan komen helpen? Dat soort praktische dingen. In elk geval: ik begin een leeftijd te krijgen waarop je geconfronteerd wordt met je eigen biologische einde, om het cru te stellen. (lacht) Als ik nu naar een dokter ga, zegt die: Als je kinderen wilt, moet je er wel aan gaan beginnen. Terwijl het vroeger was: Je hebt alle tijd. Dat zet me wel aan tot denken. Maar ik heb nog geen antwoord.”