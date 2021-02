Vicepremier Vincent Van Peteghem: “Mogelijk dat we ook volgende week niets beslissen. Of zelfs verstrengen”

Het Overlegcomité besliste vrijdag om zichzelf nog een week extra te geven en daardoor werden er geen versoepelingen doorgevoerd. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) begrijpt die beslissing, maar gaf aan de afgelopen week toch gepleit te hebben voor een grotere buitenbubbel.

Van Peteghem was vrijdagavond na het Overlegcomité te gast in de studio’s van VTM en zei er dat hij al maanden voorstander is van duidelijk perspectief te kunnen geven. Dat aan de horeca, ondernemers, maar ook aan bijvoorbeeld jeugdbewegingen. Maar premier De Croo had eerder deze week al aangegeven dat er geen versoepelingen zaten aan te komen. Vrijdag bevestigde hij die conclusie en er werd dan ook geen enkele maatregel gelost.

Van Peteghem benadrukte dat hij de afgelopen week gepleit had voor meer mogelijkheden buiten. En om die buitenbubbel van vier naar tien op te trekken. “Dat zou een belangrijk signaal geweest zijn. We hebben ook voor studenten en scholieren gepleit, maar we moeten rekening houden met situatie waarin we ons bevinden, en die situatie is niet goed.”

Maar de vicepremier sluit dan ook niet uit dat de conclusie van het Overlegcomité volgende week hetzelfde zal zijn. “Het is perfect mogelijk dat we volgende week niets gaan kunnen beslissen. Het is zelfs mogelijk dat als dit echt de start is van een derde golf, we eventueel zelfs moeten kijken of extra maatregelen nodig zijn.”