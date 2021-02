Blingbling standbeeld voor Donald Trump

Donald Trump mag dan al weg zijn uit het Witte Huis, hij heerst nog altijd over de conservatieve achterban van de Republikeinse partij. Dat blijkt dit weekend tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Conservative Political Action Conference (CPAC) in Orlando (Florida). In afwachting van zijn komst zondag kunnen de aanwezigen alvast een selfie nemen bij een levensgroot standbeeld van de ex-president.

Foto: AP

Donald Trump wordt pas zondag verwacht op de CPAC, de jaarlijkse politieke bijeenkomst van conservatieve activisten en politici in de VS. Toch hangt zijn schaduw nu al over het evenement, dat wordt georganiseerd door de American Conservative Union. Een levensgroot blingbling standbeeld van de ex-president, gehuld in een blauw colbertjasje, rode das en ‘stars and stripes’-short, verwelkomt er de hyperconservatieve aanhang van Trump.

Zondag spreekt Trump de aanwezigen toe in wat zijn eerste speech wordt sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In afwachting van dat ‘moment suprême’ spreken conservatieve senatoren als Tom Cotton, Josh Hawley, Matt Gaetz en Ted Cruz de aanwezigen toe. Daarbij wordt meer dan eens gezinspeeld op een comeback van de voormalige president: “Trump gaat helemaal nergens heen”, zei senator Ted Cruz.

Gouden kalf

De selfies met Trumps standbeeld worden gretig gedeeld op de sociale media en krijgen – voorspelbaar – flinke kritiek van Amerikanen die het niet (meer) zo begrepen hebben op Trump. Meer dan eens valt daarbij de vergelijking met het “gouden kalf” dat de Israëlieten in het Oude Testament aanbaden en dat Mozes zo woedend maakte dat hij het eigenhandig sloopte.

Wat Trump zijn aanhang zal vertellen, is nog een groot geheim. Sowieso is het uitkijken naar een van de belangrijke onderdelen van de conventie, de zogeheten ‘straw poll’. Dat is een informele peiling onder de aanwezigen over welke conservatieve Republikein zij als presidentskandidaat verkiezen. Binnen de partij is een grote tweespalt over de rol die daarbij voor Trump nog is weggelegd: de ene vleugel is hem liever kwijt dan rijk, de andere droomt van zijn comeback.