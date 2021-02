LeBron James slaat hard terug na kritiek van Zlatan Ibrahimovic: “Ik ben echt niet de man die je moet aanvallen”

LeBron James heeft geen begrip voor de kritiek van Zlatan Ibrahimovic aan zijn adres. De Zweedse voetbalvedette had in een interview verklaard dat topsporters zoals James hun status misbruiken door aan politiek te doen.

“Ik ben echt niet de man die je moet aanvallen, want ik doe wat er moet gebeuren”, zei de superster van de Los Angeles Lakers vrijdagavond na de overwinning in de NBA tegen Portland. Hij antwoordde daarmee op het verwijt van Ibrahimovic, die begin deze week in een gesprek met Discovery+ in Zweden gezegd had dat sporters “buiten de politiek moeten blijven”.

LeBron responded after Zlatan Ibrahimovic criticized him for his activism.



“I’m kind of the wrong guy to actually go at because I do my homework.” pic.twitter.com/VyKgBrYuiz — SportsCenter (@SportsCenter) February 27, 2021

De 39-jarige spits van AC Milan riep James op zijn activisme stop te zetten. “LeBron James is fenomenaal in wat hij doet. Maar ik hou er niet van wanneer mensen met een bepaalde status op hetzelfde moment politiek gaan bedrijven. Ik doe dat niet. Ik speel voetbal want dat is wat ik het best kan. Ik ben geen politicus. Als ik dat wel zou zijn, zou ik in de politiek zitten”, zei Ibrahimovic.

Maar voor James volstaat het als topsporter niet om titels te winnen. Hij haalt evenveel voldoening uit het inspireren van mensen en het wijzen op hun verantwoordelijkheden. “Ik zal nooit zwijgen over dingen die verkeerd zijn”, aldus de viervoudige NBA-kampioen. “Ik predik over mijn volk en ik predik over gelijkheid, over sociale gerechtigheid, racisme, onderdrukking van kiezers. Ik zal mij nooit tot alleen sport beperken want ik begrijp hoe luid mijn stem weerklinkt.”

Foto: REUTERS

Repliek

James wees er in zijn repliek subtiel op hoe Ibrahimovic, die een Bosnische vader en Kroatische moeder heeft, enkele jaren geleden zelf klaagde over racisme in zijn thuisland Zweden in verband met zijn familienaam.

“Het is grappig dat hij zoiets zegt want ik meen dat het in 2018 dezelfde man was die klaagde over racisme in Zweden”, verwees LBJ naar uitspraken van Ibrahimovic. Die zei toen onder meer “100 procent zeker te zijn dat hij meer respect zou krijgen als hij Andersson of Svensson zou heten”.