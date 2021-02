Tien dagen geleden ontvoerde scholieren in Nigeria vrijgelaten

De 42 mensen die tien dagen geleden ontvoerd werden in een secundaire school in Nigeria, onder wie 27 scholieren, zijn vrijgelaten. Dat hebben de lokale autoriteiten zaterdag laten weten. Het nieuws komt er een dag nadat in het noorden van het land 317 schoolmeisjes werden gekidnapt.

Gewapende mannen hadden medio februari de school in Kagara bestormd. Eén leerling werd gedood. Er werden 27 leerlingen, drie leerkrachten en twaalf familieleden van het onderwijzend personeel meegenomen. Die zijn intussen weer overgedragen aan de lokale autoriteiten, zo heeft de gouverneur van de noordelijke deelstaat Niger op Twitter laten weten.

In Nigeria vinden de afgelopen jaren wel vaker aanvallen plaats van gewapende groepen. Ze ontvoeren leerlingen in scholen, om losgeld te kunnen eisen, plunderen dorpen en stelen vee. Enkele groepen hebben nauwe banden met jihadistische groepen in de regio.

Vrijdag nog werden meer dan 300 meisjes meegenomen na een inval in hun school in deelstaat Zamfara. Er is een reddingsoperatie bezig.