Thomas Vermaelen en Vissel Kobe openen nieuwe competitie met nipte zege

In Japan wordt dit weekend het nieuwe seizoen in de J-League op gang geschoten. Thomas Vermaelen en zijn team Vissel Kobe openden zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Gamba Osaka, de vicekampioen van vorig seizoen. De thuisploeg haalde het met 1-0, dankzij een goal van Furuhashi (79.) in de slotfase. Thomas Vermaelen stond de hele partij tussen de lijnen.