Twee uitbaters van escortbureau in Retie aangehouden

Retie / Deurne - De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vrijdag een man (52) en vrouw (46) aangehouden op verdenking van prostitutie en uitbuiting. Dat meldt het Antwerps parket zaterdag. De verdachten baten een escortbureau uit in Retie.

Het escortbureau kwam in het vizier na een routinecontrole door het Prostitutieteam Politie Antwerpen (PTA), zegt het parket. In het onderzoek kon een groot aantal sekswerkers worden geïdentificeerd die voor het bureau werkten. Daarnaast zijn er minstens vijf telefonisten en zes chauffeurs aan het werk.

De sekswerkers werden zowel door klanten in België als in Nederland geboekt. Op donderdag 25 februari werd een huiszoeking verricht op het adres van verdachten in Schilde en bij het escortbureau in Retie. Daarnaast werd ook een huiszoeking uitgevoerd bij een van de chauffeurs, een 59-jarige man uit Deurne. Hij mocht na verhoor beschikken.

De man en vrouw zijn aangehouden en verschijnen volgende week voor de raadkamer. Het gerechtelijk onderzoek loopt verder, besluit het parket.