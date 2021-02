“Pfizer-vaccin doet kans op besmetting met driekwart dalen”

Wie met het vaccin van Pfizer is ingeënt, zou vier keer minder kans hebben op een asymptomatische infectie met Covid-19. Dat blijkt uit een Britse studie. Het risico op het verder verspreiden van het virus neemt op die manier fors af.

De studie is uitgevoerd onder het personeel van Cambridge University Hospital. Daarbij werden duizenden stalen geanalyseerd. De studie is nog niet peer-reviewed, maar werd wel als voorpublicatie vrijgegeven. In ons land reageert microbioloog Emmanuel André alvast erg opgetogen.

Probablement la meilleure et la plus importante nouvelle depuis un an: une seule dose du vaccin Pfizer diminue par 4 le risque d’infection, et donc de transmission. Avec des nouvelles comme celles-là, on a le droit de rêver de nouveau ??https://t.co/QNCfyhByDm — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) February 26, 2021

Een asymptomatische infectie betekent dat iemand wel besmet is, maar er geen last van heeft. Vaak weet die persoon niet eens dat hij of zij ziek is, en kan doe het virus dan ook ongestoord verder verspreiden. Een afname van het aantal asymptomatische infecties is dus vooral goed met het oog op het indijken van de pandemie.

“Dit is geweldig nieuws”, zegt Mike Weekes, een infectioloog van de Universteit van Cambridge die het onderzoek mee heeft geleid. “Het vaccin van Pfizer biedt niet alleen bescherming tegen ziek worden, maar het helpt ook een infectie tegengaan, waardoor het virus minder kansen krijgt om zich te verspreiden bij anderen”. Hij waarschuwt tegelijk wel dat er geen volledige bescherming is.

Al na eerste dosis

Uit de resultaten blijkt dat zelfs een enkele dosis al meteen bescherming biedt. Bij de niet-gevaccineerden legde 0,8 procent van het personeel een positieve coronatest af, onder wie twaalf dagen eerder het vaccin kreeg is dat maar 0,37 procent.

Die resultaten suggereren dat het risico op het ontwikkelen van een asymptomatische Covid-19 infectie vier keer lager ligt, concludeert Weekes. Bij wie minder dan twaalf dagen gevaccineerd is, is er ook al een halvering van de kans op infectie. Na meer dan 12 dagen en na een tweede toediening van het vaccin zou de bescherming nog beter moeten worden.

Eerder deze maand raakte bekend dat het AstraZeneca-vaccin het risico op asymptomatische ­infecties zou halveren na de tweede dosis.

Symptomatische besmettingen

Een grootschalige studie in Israël toonde eerder deze week al aan dat het Pfizer-vaccin het aantal symptomatische besmettingen, waarbij de zieke dus ook echt last heeft van de infectie, met 94 procent afneemt. Ook na een eerste prik is het vaccin al voor 57 procent effectief. Dat heeft vooral een effect op het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Een analyse toonde daar ook aan dat het Pfizer-vaccin infecties zou terugdringen.