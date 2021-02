Hoe een plastic zak het leven van ‘Mini Messi’ compleet verwoeste: “Ik heb geen vrienden, maar ik zie hem liever dan mijn mama”

Zo’n vijf jaar geleden ging de vijfjarige Murtaza Ahmadi viraal toen hij aan het voetballen was rond het huis van zijn familie in Afghanistan. Het jongetje droeg namelijk een blauw-witte plastic zak met daarop ‘Messi 10’ geschreven. Murtaza kwam in een niet te stoppen lawine van aandacht terecht en ontmoette zelfs zijn grote idool. Maar beter werd hij er niet van, integendeel...

De beelden van de enthousiast voetballende fan van Barcelona-vedette Lionel Messi gingen de hele wereld rond. “Het idee kwam van zijn oudere broer Hamajun”, aldus zijn vader Arif Ahmadi. “Murtaza wou heel graag een shirt, maar we konden er geen vinden. Hamajun kwam dan met het zakje thuis en maakte er het shirt van.”

Murtaza kreeg niet veel later een gesigneerd shirt en bal van de Argentijns stervoetballer. Het was UNICEF, de organisatie waarvan Messi ambassadeur is, dat ervoor zorgde dat de cadeaus bij Murtaza terechtkwamen. De jongen was door het dolle heen en wat later vloog hij naar Doha om zijn grote held te ontmoeten voor een oefenwedstrijd.

Bedreigingen

Maar dat unieke shirt is Murtaza al lang kwijt. Dat heeft de Afghaan moeten achtergelaten, toen het gezin ’s nachts halsoverkop zijn huis moest ontvluchten toen ze geweerschoten hoorden. Het gezin kreeg ook doodsbedreigingen van de Taliban en werd lastiggevallen door dorpsgenoten die onterecht aannamen dat Messi geld had opgestuurd naar de familie van Murtaza.

“Er slopen mensen rond ons huis tijdens de nacht”, aldus papa Arif in een documentaire van Bleacher Report. “Dat was enorm verontrustend. Mensen bleven ons maar vragen of Messi geld had opgestuurd, maar het was een shirt en een bal.”

Murtaza woont, na enkele keren te zijn gevlucht, nu bij zijn oom in Kaboel. Zijn asielaanvraag werd namelijk geweigerd door de lokale overheid. Ook het toevoegen van een dreigbrief van de Taliban, een van de velen die ermee dreigden om het jongetje te kidnappen voor losgeld, hielp niet. “Messi heeft ons geen enkele cent gegeven of ons geholpen”, zegt mama Shafiqa. “Ik wou dat Murtaza nooit zo beroemd was geworden. Het heeft ons een groot probleem opgeleverd.”

“Voor hij naar Doha ging, was hij een gelukkige jongen”, aldus de oom in kwestie. “Nu spreekt hij eigenlijk niet zoveel meer. Ik wilde dat dit allemaal nooit gebeurd was.”

Blijven voetballen

Ook de kleine Messi-fan ziet ervan af. Naar school gaan zit er al lang niet meer in wegens aanhoudende pesterijen. “Ik kan hier nergens spelen”, zegt Murtaza. “En ik heb geen vrienden. Soms word ik boos, maar dan ga ik buiten voetballen. Of ik het shirt nooit had moeten aantrekken? Natuurlijk wel, Messi is mijn held. Ik zie hem liever dan mijn mama.”