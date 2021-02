Uitbraak in Ternat: twee basisscholen dicht, ook buitenschoolse activiteiten geschrapt

Ternat - Twee gemeentelijke basisscholen in de Vlaams-Brabantse gemeente Ternat sluiten de deuren, nadat er verschillende coronabesmettingen zijn vastgesteld. 500 leerlingen krijgen alvast tot en met woensdag 10 maart afstandsonderwijs. Ook de buitenschoolse activiteiten in de gemeente zijn geschrapt, meldt het gemeentebestuur.

Het gaat om De Kiem in deelgemeente Wambeek en De Kiem in Sint-Katharina-Lombeek. Van de school in Lombeek is geweten dat er zeker 8 leerkrachten positief getest hebben, 135 leerlingen zaten al in quarantaine. In de school in Wambeek is bekend dat er ongeveer 45 leerlingen besmet zijn. Het gaat om verschillende clusters in verschillende jaren. In andere scholen in Ternat is er tot nu toe bijna niemand besmet.

De komende week wordt er in afstandsonderwijs voorzien voor de leerlingen. Voor kinderen met ouders die een essentieel beroep uitoefenen, zoals bijvoorbeeld mensen die werken in de zorgsector, wordt er in noodopvang voorzien.

Veel kinderen zouden de besmetting wel niet in de scholen zelf opgelopen hebben. “De contact tracing heeft uitgewezen dat de meeste besmettingen in de verenigingen zijn gebeurd”, zegt Michel Vanderhasselt (CD&V-Volks), burgemeester van Ternat. “We hebben weet van minstens vier bronnen binnen de verenigingen. Bij ongeveer de helft van de besmettingen gaat het bovendien om kinderen jonger dan dertien jaar. We vonden het onverantwoord om dan niks te ondernemen.”

De gemeente heeft bijgevolg besloten alle buitenschoolse activiteiten te schrappen. Het samenscholingsverbod wordt bovendien uitgebreid naar kinderen jonger dan dertien jaar. Zij mogen dus ook maximum met slechts vier personen samenkomen. Al de maatregelen gelden alvast tot en met woensdag 10 maart.