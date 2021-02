Gevallen toptalent was “tien keer beter dan Paul Pogba”, maar ging al snel de criminele toer op bij Manchester United

Ravel Morrison had volgens sommigen nu een van de beste spelers ter wereld kunnen zijn, maar het gewezen supertalent van Manchester United zit alweer zonder club. Tijd genoeg dus voor de 28-jarige Morrison om wat onthullingen te doen tijdens een podcast.

Op een bepaald moment hadden ze in Manchester verschillende toptalent rondlopen bij de jeugd. Paul Pogba, Jesse Lingard en Michael Keane zijn nu de meest bekende namen. De Fransman verkaste eerst naar Juventus, maar werd daarna voor meer dan 100 miljoen euro teruggekocht. Lingard speelde 210 wedstrijden voor United, dat hem dit seizoen uitleent aan West Ham. Keane maakt momenteel het mooie weer in de defensie bij Everton.

Ravel Morrison was echter de ruwste diamant van allemaal. “Ik herinner me nog goed dat ik hem aan het werk zag en meteen dacht dat hij alles had om het te maken op zijn positie”, aldus Wayne Rooney over de aanvallende middenvelder. “Hij was briljant en zat vol zelfvertrouwen. Tijdens een training speelde hij Nemanja Vidic drie keer in één minuut door z’n benen. Vergeleken met Pogba en Lingard, die ik ook zag opkomen, was hij tien keer beter.”

Foto: BELGAIMAGE

Maar talent is niet alles en Morrison is daarvan het levende bewijs. “Hij had problemen met zijn levensstijl en omgeving, triest. Je kan nu eenmaal niet ontsnappen aan het feit dat er regels zijn als profvoetballer”, stelde Rooney. “Je kan op de rand leven en slagen, maar dan nog.”

Voor Morrison liep het allemaal verkeerd. Hij kwam tot amper drie wedstrijd voor de hoofdmacht van Man United en versleet intussen al elf clubs. Sinds deze winter zit Morrison opnieuw zonder club nadat zijn periode bij de Nederlandse eersteklasser ADO Den Haag ten einde kwam na amper vijf optredens. Ook bij onder anderen West Ham, Lazio en Sheffield United lukte het niet.

Schoenen stelen

“Als ik terug in de tijd zou kunnen gaan, dan zou ik 90 procent van mijn leven veranderen”, aldus de Jamaicaanse Engelsman in gesprek met United-legende Rio Ferdinand. “Maar je moet altijd vooruit blijven kijken, je kan niet te veel stilstaan bij het verleden.”

Foto: BELGAIMAGE

Toch was dat laatste exact wat Morrison deed toen hij een verhaal uit de oude doos oprakelde. “Weet je nog toen ik uit de kleedkamer verbannen werd voor het stelen van je schoenen?”, lachte de middenvelder, die naar eigen zeggen onmogelijk minuten kon kregen in het wereldelftal met mannen als Cristiano Ronaldo en Paul Scholes. “Ik verdiende toen niet veel en was jong, terwijl jij schoenen van 250 pond (zo’n 290 euro, red.) kreeg. Weet je, dan pak je twee van zo’n paar mee, je verdient er 500 pond mee en je kan je gezin trakteren op Chinees of iets anders.”

En blijkbaar was Ferdinand niet het enige slachtoffer. “Jullie hadden altijd dertig paar voetbalschoenen. Ik wilde jullie geen pijn doen, maar toen ik de leveringen zag van die van jou en die van Wayne Rooney… Ik dacht: een of twee paar voor wat voedsel op onze tafel thuis. Ik ging er dus vanuit dat het geen groot probleem zou zijn.”

Waar de toekomst van Morrison nu ligt, dat is nog onzeker. “Ik heb een gesprek gehad met een team uit de Championship (de Engelse tweede klasse, red.). Daar had ik een goed gevoel bij. Maar er is ook een team uit Spanje geïnteresseerd.”