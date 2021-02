Gevluchte gevangene betrapt op drugs dealen in Antwerpen

Antwerpen - In het centrum van Antwerpen heeft de politie een drugsdealer opgepakt die geseind stond omdat hij niet was teruggekeerd uit penitentiair verlof. Dat meldt de lokale politie zaterdag. De man werd aangehouden.

Tijdens een patrouille in de omgeving van de Kerkstraat merkte het wijkondersteuningsteam van de regio City een vermoedelijke deal op in de Huybrechtstraat. De koper bleek inderdaad net cannabis te hebben aangekocht. De verkoper probeerde te voet te vluchten voor de politie en gooide onderweg 22 zakjes met in totaal 65 gram cannabis weg.

Uiteindelijk kwam de verdachte ten val en kon hij gearresteerd worden. In zijn onderbroek zat nog eens 84 gram hasj, verdeeld over 27 verpakkingen. De verdachte weigerde zich aanvankelijk te identificeren aan de politie. De man bleek immers geseind te staan, hij was niet teruggekeerd uit penitentiair verlof en had bovendien zijn enkelband beschadigd.

De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.