Motorclubs zorgen voor indrukwekkend afscheid van Jason Tollenaers (22)

Zonhoven -

Motorclub ‘The Black Jackets’ heeft zaterdag een indrukwekkend eerbetoon gehouden voor hun vermoorde vriend Jason Tollenaers. De 22-jarige jongeman uit Zonhoven werd vorige zondag neergestoken, na een schermutseling op Matthijsplein in het centrum van Bocholt. Even later bezweek de Zonhovenaar aan zijn verwondingen in het ziekenhuis Oost Limburg.