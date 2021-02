Chaos lijkt compleet bij de ploeg van Benito Raman: “Spelers eisen ontslag van trainer na aanhoudend geklungel”

Met amper 9 punten uit 22 wedstrijden staat Schalke 04 troosteloos laatste in de Bundesliga. Een spelersopstand is dus het laatste wat de club van Benito Raman nodig heeft.

Volgens Die Königsblauen zelf is er niets aan de hand, maar BILD pakt zaterdag wel groots uit met de vraag van verschillende spelers om trainer Christian Gross op straat te zetten. Die zit pas twee maanden in het zadel in Gelsenkirchen nadat de Zwitser interim-coach Huub Stevens afloste. De Nederlander had overgenomen voor Manuel Baum, die op zijn beurt dan weer de ontslagen David Wagner had opgevolgd.

Maar volgens de Duitse krant is de spelersgroep, of toch een deel ervan, niet tevreden over Gross. Hij wordt onder anderen verweten dat hij de namen van spelers en tegenstanders voortdurend door elkaar haalt, spelers in de verkeerde taal aanspreekt, slechte trainingen geeft en de verkeerde tactiek hanteert tijdens wedstrijden.

Foto: ISOPIX

Onder de Zwitser pakte Schalke dan ook amper vijf punten uit negen competitiewedstrijden. En Benito Raman is de laatste tijd meer invaller dan vaste waarde. Of hij deel uitmaakte van de spelersgroep die richting het bestuur stapte om het ontslag van Gross te eisen, is niet geweten. Wel zou de club die vraag (voorlopig) afgewezen hebben.

Volgens BILD zouden Klaas-Jan Huntelaar, Shkodran Mustafi en Sead Kolasinac de aanstokers zijn van de opstand in Gelsenkirchen.