Voormalige koning Juan Carlos betaalde schulden af aan Spaanse fiscus met de hulp van vrienden

De voormalige Spaanse koning Juan Carlos heeft een schuld van 4,4 miljoen euro afbetaald aan de Spaanse fiscus dankzij leningen van een tiental vrienden. Dat melden de Spaanse media zaterdag.

De weldoeners zijn vooral zakenlieden en aristocraten, die kredieten verleenden aan de vorige Spaanse koning, aldus de kranten El Pais en El Mundo en radiozender Cadena Ser. Het gaat wel degelijk om leningen en niet om donaties, en sommige betrokkenen lieten zelfs een contract opstellen bij een notaris, aldus El Pais.

De collecte van 4.395.901,96 euro ging begin januari van start. Eerst circuleerden er 32 namen van mensen die Juan Carlos zouden helpen, maar uiteindelijk konden maar een tiental mensen de formaliteiten op tijd afronden.

Juan Carlos’ advocaat kondigde vrijdag aan dat het geld werd overgemaakt aan de fiscus. Bedoeling is om vluchten die hij met een privévliegtuig maakte te regulariseren. Die werden destijds betaald door een stichting met zetel in Liechtenstein die toebehoort aan een van zijn verre neven.

In december vorig jaar betaalde Juan Carlos al eens 678.000 euro om een strafproces wegens belastingontduiking af te wenden.

Er lopen in Spanje in totaal drie rechtszaken tegen Juan Carlos. In 2014 deed hij na bijna veertig jaar afstand van de troon.