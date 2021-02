Anderlecht verlengt contract van 17-jarige Zeno Debast

Anderlecht heeft het contract van de 17-jarige Zeno Debast verlengd tot 2023. Dat heeft paars-wit zaterdag bekendgemaakt.

De beloftevolle verdediger ondertekende eind 2019 op zijn zestiende zijn eerste profcontract bij de Brusselaars, voor een duur van drie jaar. Het jeugdproduct traint sinds begin deze maand mee met de A-kern.

“Zeno is een moderne centrale verdediger”, verklaart sportdirecteur Peter Verbeke. “Hij leest het spel goed, heeft een hoge handelingssnelheid en kan spelen onder druk. Hij moet wel nog steviger worden in het defensieve duel en daarom is het goed dat hij nu volop mee traint met onze A-kern.”