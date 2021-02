Twee personen zwaargewond bij uitslaande brand in Holsbeek

Holsbeek - In de Vlaams-Brabantse gemeente Holsbeek, bij Leuven, heeft zaterdag een zware brand gewoed. Twee personen zijn zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, meldt de brandweer van Leuven.

De brand startte in een bijgebouw van het huis en is uiteindelijk overgeslagen naar huis zelf. Eén persoon is met derdegraads brandwonden naar het ziekenhuis gevoerd, de andere liep een CO-intoxicatie op. Door de grote schade zal het huis waarschijnlijk onbewoonbaar moeten worden verklaard. Ondertussen is de brand onder controle, de brandweer is wel nog aan het nablussen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.