Geen vrijschop, maar papa worden: Koita vervangen bij Waasland-Beveren omdat vrouw aan het bevallen was

Opvallende wissel bij Cercle Brugge - Waasland-Beveren in het slot van de wedstrijd: Aboubakary Koita stond klaar om een vrijschop te nemen, maar werd gewisseld door coach Nicky Hayen. Een gekke keuze leek het eerst om de sterkhouder te wisselen op een 1-0 tussenstand in de kelderkraker, maar er zit een logische reden achter.

Koita was onzeker om aan de wedstrijd te beginnen. Niet omdat hij een blessure had, maar omdat zijn vrouw op bevallen stond. Uiteindelijk besliste hij toch om aan de wedstrijd te beginnen, maar tegen het einde van de wedstrijd belde iemand uit de entourage van de speler naar de teammanager met de boodschap dat de vrouw van Koita aan het bevallen was.

Koita, die op dat moment klaar stond om een vrije trap te nemen, werd meteen naar de kant gehaald. Aanvankelijk begreep ook Koita de wissel, maar de reden was dus ‘papa worden’. Koita vertrok vermoedelijk samen met de masseur van het team naar het ziekenhuis om zijn vrouw bij te staan.