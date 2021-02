Zwangere vrouwen kunnen zieker zijn van Covid-19: vaccin kan hen én baby beschermen

Er zit een nieuw advies over het coronavaccin in de pijplijn. Tot nu toe is dat vaccin nog niet expliciet aangeraden voor zwangere vrouwen, maar gynaecologen en de taskforce Vaccinatie willen dat nu aanpassen: “Zwangere vrouwen hebben een hoger risico op een zwaarder ziektebeeld als ze corona krijgen. Het vaccin kan hen én hun baby beschermen.”

“Ik verwacht dat we evolueren naar een nieuw advies waarin het coronavaccin wordt aangeraden voor álle zwangere vrouwen.” Gynaecologe Isabelle Dehaene (UZ Gent) pleitte tijdens de wekelijkse persbriefing van het coronacommissariaat voor een aanpassing van de Belgische vaccinatieregels.

De Hoge Gezondheidsraad heeft het vaccin in een eerder advies immers énkel aangeraden voor zwangere risicopatiënten en zorgverstrekkers. Voor andere zwangere vrouwen is het nog niet aangeraden, hoewel de Hoge Gezondheidsraad al erkend heeft dat de vaccins ook voor hen perfect veilig zijn. Daarnaast is er zelfs het advies aan vrouwen om een nieuwe zwangerschap uit te stellen tot een aantal weken na de vaccinatie.

Zwaarder ziektebeeld

Maar de taskforce Vaccinatie en de gynaecologen zijn bezorgd over het effect van een Covid-besmetting op zwangere vrouwen. Een Brits-Amerikaanse studie toont immers aan dat zwangere vrouwen ernstig gevaar lopen wanneer ze besmet worden: de vrouwen lopen een hoger risico op een zwaarder ziektebeeld, en er is meer sterfte op het moederbed. Daarenboven worden in de studie maar liefst 60 procent meer vroeggeboortes vastgesteld bij mama’s die corona hebben.

Gynaecologe Dehaene ziet dé oplossing in de coronavaccins. Ze wil die voor álle zwangere vrouwen aanraden, een aanpassing dus van wat de Hoge Gezondheidsraad op dit moment adviseert. “Een zwangerschap is duidelijk een risicofactor voor het doormaken van Covid-19. Maar de vaccins kunnen redding brengen: er is geen énkel gekend risico voor zwangere vrouwen. Bovendien worden antilichamen, opgewekt door de vaccins, in de zwangerschap ook rechtstreeks doorgegeven aan de baby”, zegt Dehaene. “Daardoor wordt ook de baby beschermd tegen corona.”

Ook de taskforce Vaccinatie deelt die analyse. Zij wachten nu op een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad, zegt voorzitter Dirk Ramaekers. “Als de Hoge Gezondheidsraad op basis van al het studiemateriaal effectief zou concluderen dat het vaccin aangeraden moet worden aan álle zwangere vrouwen, dan zal de taskforce dat advies meteen onderstrepen.”

Volgende fase

De vraag is natuurlijk wanneer zwangere vrouwen, die niet tot een prioritaire groep behoren, effectief kans zullen maken op een coronavaccin. De vaccinatie van de algemene bevolking is immers vorige week al verschoven van 1 maart naar 22 maart door een tekort aan vaccins. En dan zullen we pas beginnen met de 65-plussers. Het kan dus nog wel even duren eer zwangere vrouwen, die toch meestal tot een lagere leeftijdscategorie behoren, effectief naar een vaccinatiecentrum worden gesommeerd.

De vaccinatiecentra kunnen binnenkort trouwens wel een klein stapje vooruit zetten. In de week van 8 maart start de overheid met het toedienen van het Pfizer-vaccin in de centra, waar er tot nu toe enkel AstraZeneca werd gebruikt. Omdat het AstraZeneca-vaccin enkel bij 55-plussers toegediend mag worden, zal men nu Pfizer aanwenden om de zorgverstrekkers ouder dan 55 in te enten.

Daarnaast loopt de vaccinatieronde bij de ziekenhuizen op zijn laatste benen: binnen een tweetal weken zou al het ziekenhuispersoneel zijn eerste dosis gekregen moeten hebben.