Man loopt derdegraads brandwonden op bij woningbrand, ook vrouw afgevoerd naar ziekenhuis

Van de achter- en zijbouw van de woning blijft niets over, en ook een auto die erin stond ging in vlammen op. Foto: hsb

Holsbeek - Twee bewoners van de Ganzepoel in Holsbeek zijn zaterdagavond naar het ziekenhuis afgevoerd, nadat er brand was uitgebroken in hun woning. De man liep derdegraads brandwonden op, de vrouw raakte geïntoxiceerd door de rook.

Het vuur brak iets voor 19 uur zaterdagavond uit. “Toen we toekwamen stond een bijgebouw langs de rechtergevel al helemaal in lichterlaaie, net als een bijgebouw aan de achterzijde waar ook een voertuig in stond te branden”, zegt luitenant Stefan Vanlingen van brandweer Leuven.

De brandweerkorpsen van Aarschot en Leuven kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Ze konden de vlammen snel neerslaan, maar de schade is enorm. De volledige achterbouw en zijbouw zijn in vlammen opgegaan, en ook de woning zelf is onbewoonbaar door rook- en blusschade.

“Wat er juist gebeurd is, is nog niet honderd procent duidelijk. Volgens de eerste getuigenissen zou een man in het bijgebouw achteraan iets brandbaars uit een fles aan het overgieten geweest zijn. Het handvat van die bus zou afgebroken zijn, waardoor het ontvlambare goedje op de grond belandde. Het goedje moet daar in contact gekomen zijn met iets dat het deed ontsteken. De man is naar binnen gelopen om iets te halen en toen hij terugkwam stond de achterbouw in brand”, aldus Vanlingen.



De man liep bij het incident derdegraads brandwonden op aan de benen. Hij werd ter plaatse verzorgd door de MUG, en nadien naar het brandwondencentrum van UZ Leuven overgebracht. Een tweede bewoonster raakte geïntoxiceerd door de rook. Ook zij werd naar het ziekenhuis overgebracht teer controle. Twee andere bewoners bleven ongedeerd.

Foto: hsb

Foto: hsb