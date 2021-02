Leandro Trossard gaat met Brighton & Hove Albion onderuit bij West Brom

Het Brighton & Hove Albion van Leandro Trossard heeft zaterdag een 1-0 nederlaag geleden bij West Bromwich Albion op de 26e speeldag in de Premier League.

Kyle Bartley bracht West Brom in de 11e minuut op voorsprong met een rake kopbal. Pascal Gross kreeg in de 19e minuut vanaf de strafschopstip een kans op de gelijkmaker, maar de Duitser knalde zijn penalty tegen de lat. Op het halfuur maakte ref Lee Mason geen goede beurt. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter trapte Dunk een vrije trap snel binnen, maar doelman Johnstone stond nog niet klaar. Mason keurde de 1-1 af, om die vervolgens wel goed te keuren. Op aangeven van de VAR werd het doelpunt uiteindelijk toch niet gevalideerd. In de 74e minuut kreeg Brighton opnieuw een strafschop, maar ook Danny Welbeck raakte het doelkader.

Onderin de stand doet West Brom een goede zaak. De voorlaatste telt nu 17 punten en is nog acht punten verwijderd van de veilige 17e plaats. Brighton is met 26 punten 16e.