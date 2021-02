Studio 100-figuren staan centraal op zestigste Rode Kruissticker

De Rode Kruissticker wordt dit jaar zestig en Studio 100 viert haar 25ste verjaardag. Om die reden slaan de twee organisaties de handen in elkaar en staan enkele Studio 100-figuren centraal op de jaarlijkse Rode Kruissticker. Dat maakt Rode Kruis-Vlaanderen zaterdag bekend.

Op donderdag 22 april start de zestigste stickerverkoop van het Rode Kruis. Twee weken lang kunnen mensen hun lokale afdeling steunen door een sticker van 5 euro te kopen. De Studio 100-figuren geven alvast het goede voorbeeld en kruipen voor de gelegenheid in een vrijwilligersjasje: Mega Mindy en Baba Yega bemannen een hulppost, Piet Piraat en zijn vrienden volgen een cursus eerste hulp bij Steven Stil, Samson & Marie spelen samen met Jeugd Rode Kruis, Bumba helpt als crisisvrijwilliger en Wilko van Nachtwacht geeft bloed. Allemaal activiteiten waar Rode Kruisvrijwilligers met veel plezier hun schouders onder zetten.

Dit jaar worden de stickers online aangeboden maar het Rode Kruis zorgt ook voor enkele alternatieve verkooppunten omdat de vrijwilligers mogelijk, net als vorig jaar, door de coronapandemie niet op kruispunten of parkings zullen mogen verkopen. Met de opbrengsten wordt geïnvesteerd in de aankoop van ambulances, interventiekledij, materiaal voor eerstehulpopleidingen. Voor de lokale afdelingen is deze financiële steun broodnodig.

“In 2021 willen we alles uit de kast halen om van de stickerverkoop een absoluut succes te maken”, zegt Nena Testelmans, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Onze vrijwilligers geven al de hele coronaperiode het beste van zichzelf: van het afnemen van sneltesten, over het vervoer van covid-patiënten en hulp in woonzorgcentra tot het bemannen van de corona-infolijn. Tijdens de stickeractie kunnen alle Vlamingen hen een extra duwtje in de rug geven zodat zij kunnen blijven helpen. Vandaag én in de toekomst.”