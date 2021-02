Coronacijfers gaan opnieuw verkeerde kant uit: “De stijgende trend moet dringend stabiliseren of keren”

De coronacijfers blijven de verkeerde richting uitgaan. Er waren zaterdag 152 nieuwe ziekenhuisopnames. “Verleden zaterdag was dat cijfer met 111 nieuwe opnames nog veel lager”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De stijgende trend zet zich dus jammer genoeg door.”

Het Overlegcomité van vrijdag had maar één cijfer nodig om het roer volledig om te gooien: op één dag tijd kwamen 204 Belgen in het ziekenhuis terecht met een coronabesmetting. Weg versoepelingen, en weg perspectief.

Beterschap zit er niet direct aan te komen. Gisteren moesten de ziekenhuizen alweer 152 nieuwe opnames registreren. Een pak minder dan de 204 van vrijdag, maar er speelt uiteraard een weekendeffect mee. “Beter vergelijken we met dezelfde dag van vorige week”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Verleden zaterdag waren er 111 nieuwe ziekenhuisopnames. Nu zitten we dus een heel pak hoger.”

Hoge druk op ziekenhuizen

Volgens Van Gucht moet de stijgende trend “dringend stabiliseren of keren, want de druk op de ziekenhuizen is heel hoog”. Bij het afsluiten van de tellingen van zaterdag, bleken er nog steeds 399 mensen op intensieve zorg te liggen, slechts één persoon minder dan het cijfer van vrijdag. “Twee weken geleden lagen er nog 300 mensen op intensieve”, zegt Van Gucht. “Dat is een gigantische stijging in een heel korte tijd.”

Ook het totale aantal mensen dat met Covid-19 in de ziekenhuizen ligt, is licht gestegen in vergelijking met vrijdag.