Marc Van Ranst deelt brief waarmee Jeff Hoeyberghs hem wilde laten schorsen: “Corrupte artsen werken mee aan staatsgreep”

Marc Van Ranst heeft op Twitter de brief gedeeld die Jeff Hoeyberghs en Michael Verstraeten, de advocaat van Viruswaanzin, vorig jaar opgesteld hebben omhem en toenmalig minister Maggie De Block te laten schorsen bij de Orde van Artsen. Als reden daarvoor halen zij onder meer aan dat “zij meewerken aan een staatsgreep”. “Bespottelijk”, noemt de viroloog het.

Arts Jeff Hoeyberghs was het voorbije jaar een van de voornaamste tegenstanders van de coronamaatregelen die de overheid oplegt. Samen met tientallen gelijkgezinden heeft hij meerdere rechtszaken aangespannen om ze aan te vechten en nietig te laten verklaren, onder meer omdat volgens hen mensenrechten geschonden werden. Telkens vingen Hoeyberghs en Viruswaanzin-advocaat Michael Verstraeten bot in de rechtbank.

Hoeyberghs keerde zich ook tegen de virologen en andere wetenschappers en beschuldigde hen herhaaldelijk van het verspreiden van paniek en foute informatie. Om die reden stuurde hij op 19 juni juni 2020 een e-mail naar de Orde van Artsen met daarin de vraag om Marc Van Ranst - “professor met bijberoep waanzinverspreider” - en toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block te laten schorsen.

Staatsgreep

In de brief, die Marc Van Ranst zaterdag deelt op Twitter, schrijft Hoeyberghs dat de Orde “moet ingrijpen door zich formeel te distantiëren met name van artsen met politieke macht die zich schuldig maken aan kwakzalverij, het verspreiden van valse informatie naar het publiek onder psueudo-wetenschappelijke (sic) termen of zelfs totaal ongefundeerd. Ze werken mee aan een staatsgreep die de deontologische geneeskunde niet alleen de mond snoert maar grotendeels onmogelijk maakt.”

Hij verzoekt de “onmiddellijke schorsing van collega’s Maggie De Block, met als bijberoep minister van Volksgezondheid, en Marc Van Ranst, professor aan de KUL, met bijberoep waanzinverspreider in de media en lid van een adviesraad voor de regering”. “Hun politieke acties zijn niet langer verenigbaar met de medische deontologie en de status van vertrouwen die aan wettige artsen is gekoppeld. Er moeten hier duidelijke signalen gegeven worden”, vervolgt Hoeyberghs.

Eindigen doet hij hiermee: “Het overvloedige bewijsmateriaal over hun buitensporig on-deontologisch handelen en de verspreiding van krankzinnige informatie vindt uw onderzoekscommissie gewoon op internet en hun uitlatingen in de media.”

“Bespottelijk”

Van Ranst is niet onder de indruk, zo schrijft hij op Twitter. “De Orde der Artsen verwierp uiteraard deze bespottelijke klacht.” Hij voegt eraan toe dat er ook een klacht was over onwettige uitoefening van de geneeskunde tegen Steven Van Gucht.

De klacht van Hoeyberghs en Verstraeten ging over “kwakzalverij, verspreiden van valse krankzinnige informatie, en het meewerken aan een staatsgreep”.

De Orde der Artsen verwierp uiteraard deze bespottelijke klacht.

?? — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) February 27, 2021

Hoeyberghs verscheen eerder deze maand zelf voor de rechtbank. Hij wordt beschuldigd van seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie voor enkele uitspraken die hij gedaan had tijdens een lezing voor een Gentse studentenvereniging.