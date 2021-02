Amerikaanse toezichthouder FDA geeft groen licht voor vaccin Johnson & Johnson

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft formeel groen licht gegeven voor het coronavaccin van Johnson & Johnson (J&J). Het vaccin is daarmee het derde vaccin dat in de VS mag worden gebruikt. Een dag eerder had een comité van onafhankelijke experts al zijn zegen gegeven voor een noodgoedkeuring.

Johnson & Johnson, waartoe ook het Belgische Janssen Pharmaceutica behoort, gaf enkele dagen geleden aan dat het tegen eind maart 20 miljoen dosissen wil kunnen leveren aan de VS. Voor de volledige eerste helft van 2021 zou het gaan om 100 miljoen dosissen.

De goedkeuring is een opsteker van de VS, waar de vaccinatiecampagne na een aanvankelijk trage uitrol in een stroomversnelling is geraakt. Volgens het Center for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie, hebben inmiddels 47,2 miljoen Amerikanen al minstens één dosis van een Covid-19-vaccin gekregen.

Het vaccin van Johnson & Johnson kan in tegenstelling tot dat van Moderna en Pfizer/BioNTech op koelkasttemperatuur worden bewaard. De andere vaccins moeten erg koud bewaard worden. Ook is maar één dosis nodig om mensen volledig te vaccineren. Volgens de FDA is het vaccin veilig en voor 72 pct effectief in de VS.

“Dit is geweldig nieuws voor alle Amerikanen en een bemoedigende stap in onze inspanningen om een einde te maken aan de crisis”, verklaarde Biden in een communiqué. “Maar we mogen onze waakzaamheid niet laten verslappen of ervan uitgaan dat de overwinning nu verworven is”, voegde hij er nog aan toe.

In ons land zouden de eerste dosissen van het J&J-vaccin in april verwacht worden. Midden maart wordt een oordeel van de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA verwacht over dat vaccin.