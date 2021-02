Puur geluk of geniale ingeving? Onwaarschijnlijk doelpunt van onbekende Belg Elisha Sam gaat de wereld rond

Een doelpunt van de onbekende Belg Elisha Sam gaat de wereld rond. De 23-jarige spits scoorde zaterdag vanop 15 meter met een achterwaartse hakbal, een nominatie voor de Puskas Award waardig.

Het doelpunt (de 2-1 in de 74e minuut) leverde Notts County uiteindelijk een 3-1 zege op tegen Oxford City in de kwartfinales van de FA Trophy, een Engels bekertoernooi voor amateurclubs. In de 49e minuut had Sam overigens - op minder spectaculaire wijze - ook al de 1-1 voor zijn rekening genomen.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! ?? pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021

“Het was een ongelooflijk doelpunt”, reageerde Elisha Sam, een jeugdproduct van Lierse en Standard, na het doelpunt van zijn leven. “Het was wel de bedoeling. Ik zag de voorzet komen. Die kwam te laag om te koppen en te hoog om te trappen en dus deed ik het maar zo. Ik zag de bal over de de keeper in doel gaan en werd helemaal gek. Uiteraard is dit met grote voorsprong het mooiste doelpunt dat ik al maakte.”

Let's hear what Eli had to say after scoring the goal of his life! ?? pic.twitter.com/0TZIitAGa8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021

Notts County, ‘s werelds oudste voetbalclub en in 1894 winnaar van de FA Cup, is voor het eerst in zijn 158-jarig bestaan naar het amateurniveau afgezakt. In de National League staat de club momenteel op de zevende plaats. Elisha Sam kwam er dit seizoen terecht na omzwervingen bij het Israëlische Hapoel Acre, het Nederlandse FC Eindhoven en het Bulgaarse Arda Kardzhali.