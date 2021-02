Golden Globes: online-editie met zwart-witfilm als favoriet

Het zijn barre tijden voor verhuurders van rode lopers. Al bijna een jaar vinden grote evenementen enkel online plaats, waardoor het tapijt achterin de kast mag blijven liggen. Ook de Golden Globes, de traditionele graadmeter voor de Oscars, gaan dit jaar enkel online door. Geen grootse show dus vanavond, wel een virtueel feestje. Wat de films betreft, de Netflix-film “Mank” is koploper met zes nominaties.

De uitreiking van de film- en televisieprijzen werd twee maanden uitgesteld vanwege corona, maar dat bleek niet genoeg om een uitsluitend virtuele show te ontlopen.

De zwart-witfilm “Mank” van David Fincher, die zes nominaties in de wacht sleepte, belicht de gouden eeuw in Hollywood. De film volgt scenarist Herman J. Mankiewiz, die vertolkt wordt door Gary Oldman, en de creatie van de wereldvermaarde film “Citizen Kane” van Orson Welles.

Ook “The Trial of the Chicago 7”, die vijf nominaties wist binnen te rijven, is van Netflix-garnituur. Cineast Aaron Sorkin zoomt in op het schijnproces tegen zeven leiders van de anti-Vietnamprotesten tijdens de Democratische Conventie van 1968 in Chicago.

Het podium wordt vervolledigd door “The Father” (Florian Zeller), “Nomadland” (Chloe Zhao) en “Promising Young Woman” (Emerald Fennel) die alledrie drie nominaties kregen.

Jane Fonda

Vorig jaar kregen de Globes, die elk jaar uitgereikt worden door de Hollywood Foreign Press Association, nog de wind van voren omdat er geen enkele vrouw genomineerd werd voor de categorie ‘beste regisseur’. Dit jaar dingt naast Zhao en Fennel met Regina King (“One Night in Miami”) nog een derde vrouw mee naar het beeldje, terwijl ook Fincher en Sorkin een nominatie op zak hebben.

Hollywoodster Jane Fonda (83) zal de ‘Cecil B. DeMille Award’ in ontvangst nemen, een prijs voor haar goedgevulde carrière. De winnares van zeven Golden Globes en twee Oscars (“Klute”, “Coming Home”), ook bekend als auteur en activiste, stond onlangs voor de Netflix-comedyserie “Grace and Frankie” voor de camera. In 2018 was ze in de bioscoop te zien in “The Book Club”.

Vorig jaar werd de Cecil B. DeMille Award aan Tom Hanks uitgereikt. Onder eerdere winnaars van de prijs zijn Meryl Streep, Denzel Washington, Jodie Foster, George Clooney en Robert De Niro.

De Golden Globes behoren tot de meest begeerde prijzen in de Amerikaanse filmindustrie. Ze zijn een belangrijke indicator voor welke films en acteurs een goede kans maken op een Oscar.

De uitreiking van de 78ste Golden Globes vindt dit jaar plaats op 28 februari, datum waarop normaal gezien uitreiking van de Oscars zouden plaatsvinden. Die werden dan weer uitgesteld naar 25 april. De belangrijkste reden om de Oscars te verplaatsen, is om filmmakers die vanwege de coronacrisis vertraging opliepen toch een kans te geven.