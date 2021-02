“Model van Magnette is vernedering van Vlaanderen”

Vlaams Belang-politica Barbara Pas en professor Bart Maddens (KU Leuven) werden door de krant De Zondag uitgenodigd om in gesprek te gaan over de toekomst van Vlaanderen. En daarin gaf Pas aan geen voorstander te zijn van de staatshervorming die Paul Magnette (PS) voor zich ziet.

In het interview kregen de twee kregen de vraag voorgeschoteld of ze verwachten dat de staatshervorming die de Vivaldi-regering heeft aangekondigd er ook daadwerkelijk zal komen. Maddens is er vrij duidelijk in. “Mag ik even herinneren aan het regeerakkoord?”, zei hij. “Ik hoor daar niets van. Ik lees daarin dat men zal streven naar beleid op maat van de regio’s op het vlak van werk en gezondheidszorg. Ik hoor daar niks van.”

Ook Pas is niet zeker of die staatshervorming er zal komen. “Als er iets komt, wordt dat een misbaksel. Ik vrees iets in de richting van het model van Paul Magnette (PS). Die wil een federaal land met vier deelstaten. Dat is een totale vernedering van Vlaanderen. Dan wordt onze regio van meer dan zes miljoen inwoners op dezelfde voet geplaatst als het Duitstalige gebied met amper zeventigduizend inwoners. Voor elke belangrijke beslissing wordt het dan drie tegen één.”