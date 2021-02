Koen Casteels evenaart Thibaut Courtois en zijn club is dolenthousiast: “Hij heeft een zeldzame aandoening”

In de Bundesliga behaalde Koen Casteels met Wolfsburg een zevende clean sheet op een rij. De Wolven haalden het op de 23e speeldag met 2-0 van Hertha Berlijn dankzij een owngoal van Lukas Klünter (38.) en een doelpunt van Maxence Lacroix (89.).

Bij Wolfsburg kreeg Marin Pongracic een tweede gele kaart in de blessuretijd. Dodi Lukebakio mocht in de 74e minuut invallen bij Hertha, Dedryck Boyata is nog out met een stressfractuur in zijn voet.

Casteels blijkt de laatste weken dus werkelijk onverslaanbaar, waardoor Wolfsburg met 45 punten is opgerukt naar de derde plaats in de stand, op zeven punten van leider Bayern München. Het zette de club op Twitter aan tot een paar creatieve tweets ter ere van hun Belgische doelman, die dit seizoen aan elf clean sheets zit. Evenveel als Thibaut Courtois. Manchester City-doelman Ederson leidt de dans in Europa met vijftien keer de nul. Simon Mignolet zit aan twaalf.

?? BREAKING NEWS from the Volkswagen Arena??



That's the SEVENTH straight @Bundesliga_EN match with a clean sheet! pic.twitter.com/DTPfuXAQ5J — VfL Wolfsburg EN/US ???? ???? (@VfLWolfsburg_EN) February 27, 2021