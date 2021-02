Frank Vandenbroucke over slabakkende vaccinatiecampagne: “Die kwakkels moeten eruit”

De afgelopen weken kwam er heel wat kritiek op de vaccinatiecampagne in ons land. Het gaat te traag, de verkeerde personen werden opgeroepen, er liggen nog te veel vaccins te wachten,... Voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) moet er iets veranderen. Dat zei hij in de Zevende Dag.

Minister Vandenbroucke kreeg in de Zevende Dag nogmaals de kritiek op de vaccinatiecampagne in ons land voorgeschoteld. “Moet de politiek geen mea culpa slaan? Neemt u die verantwoordelijkheid?”, klonk de vraag.

“Absoluut. Alle operationele kwakkels moeten eruit”, zei de minister. “Kinderziekten zijn natuurlijk onvermijdelijk. Maar er zijn toch enkele operationele problemen die moeten opgelost worden.” Vandenbroucke benadrukte ook dat hij daarom drie vragen gesteld heeft aan de Hoge Gezondheidsraad. De eerste is of het mogelijk is dat we de tweede Pfizer-dosis niet na 21, maar na bijvoorbeeld 42 dagen geven? Ten tweede wil de minister weten of we het AstraZeneca-vaccin echt niet kunnen geven aan 55-plussers, zoals dat in bepaalde andere landen gebeurt? En ten slotte of één prikje niet volstaat. “Als we het AstraZeneca-vaccin bijvoorbeeld aan iedereen kunnen geven, dan moeten we onze vaccinatiecampagne veel simpeler en flexibeler kunnen maken. Dat kan potentieel een game-changer zijn.”



Maandag of dinsdag verwacht de minister het advies van de Hoge Gezondheidsraad en woensdag wil hij dan ook al knopen kunnen doorhakken. “Ik heb parallel dan ook al aan de vaccinatietaskforce gevraagd om na te denken over de planning als het antwoord op die eerste twee vragen ‘ja’ is.”

Op de laatste vraag verwacht de minister nog niet onmiddellijk een positief antwoord.