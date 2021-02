Verjaardagsfeest met 20 aanwezigen stilgelegd: 12 volwassen kregen boete

Gent / Wondelgem - In de Gentse deelgemeente Wondelgem heeft de politie zaterdagavond een verjaardagsfeest stilgelegd. Daar waren 20 mensen aanwezig, onder wie 12 volwassenen.

Er was iemand jarig in Wondelgem en dat wilden 12 volwassen samen met 8 kinderen zaterdagavond vieren. De coronaregels over samenscholing lapten ze daarbij aan hun laars. Zeer subtiel was het allemaal niet want even later stond de politie aan de deur.

“Het feestje werd meteen stilgelegd en alle 12 volwassen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking”, zegt politiewoordvoerder Bart De Cocker. De organisator riskeer een boete van 4.000 euro. De andere aanwezigen dreigen 750 euro te moeten betalen.