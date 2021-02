Wie is de man met de skibril? Politie verspreidt opsporingsbericht voor brandstichting politiecommissariaat Schaarbeek

Brussel / Schaarbeek - Wie is de man met de skibril die tijdens de rellen in Schaarbeek midden januari een politiecommissariaat in brand stak? Om dat te weten te komen heeft de politie zondag een nieuw opsporingsbericht verspreid.

Op 13 januari van dit jaar werd er brand gesticht in het commissariaat op het Liedtsplein in Schaarbeek. Eerder die dag was er een betoging naar aanleiding van het overlijden van Ibrahima Barrie. Die 23-jarige jongeman was enkele dagen eerder opgepakt door de politie Brussel Noord, maar overleed nadien in onduidelijke omstandigheden.

Aanvankelijk verliep de betoging rustig, maar in de marge van de protestactie ontstonden er rellen. Die escaleerden rond 17.30 uur, toen de relschoppers oprukten tot aan het Liedtsplein en daar het politiekantoor vernielden. “Een van hen goot een jerrycan met brandversneller leeg tegen de gevel van het wijkcommissariaat dat vuur vatte”, zo staat te lezen in het opsporingsbericht. “De burgers die zich nog in het gebouw bevonden konden maar net op tijd ontkomen.”

De politie zoekt ruim een maand later nog altijd naar de brandstichter. “Het gaat om een jongeman met donkere huidskleur en zwart haar. Op het moment van de feiten droeg hij een zwarte jas van het merk Adidas, een zwarte trainingsbroek met rode lijnen en zwart met witte baskets van het merk Nike type Air Max. Opvallend was dat hij op zijn hoofd een witte skibril droeg. Verder had hij een zwarte rugzak bij zich.”

Herkent u deze persoon of hebt u meer informatie over de feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 /30.300. Getuigenissen kunnen ook worden gestuurd naar opsporingen@police.belgium.eu.

