Joachim Coens (CD&V) over drukte naar de kust: “Plaatsen op trein beperken en werken met reservatie”

Het was afgelopen week goed weer en dus trokken heel wat mensen naar de zee. Maar daardoor zaten de treinen ook erg vol. En dan is het natuurlijk moeilijk om in deze coronatijden voldoende afstand te houden. CD&V-voorzitter Joachim Coens wil daarom werken met reservaties op de trein.

Coens was zondagmiddag te gast bij VTM Nieuws en kreeg daar vragen over het versoepelen van de maatregelen. Nieuwslezer Dany Verstraeten gaf aan dat het op verschillende plaatsen erg druk was de afgelopen weken. Eén van de voorbeelden die hij aanhaalde was bijvoorbeeld de drukte op de treinen.

De CD&V-voorzitter ontkende niet dat er daar een probleem zit. “Maar het gaat niet altijd over versoepelingen. Wat baat het om tegen mensen te zeggen dat ze maar met vier mogen samenkomen als ze op trein uiteindelijk naast elkaar staan? Eigenlijk moeten we daar ingrijpen en zorgen dat die drukte op de treinen gestopt wordt”, zei hij. “Er moeten minder mensen op de trein toegelaten worden en er kan gewerkt worden met reservaties, zodat het op een goede manier kan.”

Coens ging verder door te zeggen dat hij vindt dat we niet allemaal meer zo veel moeten binnenblijven. “In het begin was de leuze misschien ‘blijf in uw kot’. Ik zou nu zeggen: kom uit je kot, maar op een verstandige en veilige manier. De experts zeggen ook dat het buiten veiliger is dan binnen”, zei hij. “En dat betekent dus zowel verstrengen als versoepelen. Strenger zijn op het vlak van openbare transporten, maar soepeler zodat men met meer kan buitenkomen.”