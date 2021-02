Wouter Beke (CD&V): “Dit was veruit het zwaarste jaar uit mijn politieke loopbaan”

Brussel -

Dit weekend is het precies een jaar geleden dat de coronacrisis in ons land in alle hevigheid losbarstte. “Het was veruit het zwaarste jaar uit mijn politieke loopbaan”, zegt Wouter Beke. “Zelfs de 541 dagen regeringsonderhandelingen in 2010-2011 waren minder belastend. Dat was een politieke crisis. Vandaag zitten we in een menselijke crisis.”