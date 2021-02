Youri Tielemans scoort na wandeling door Arsenal-defensie, maar verliest met Leicester

Leicester City beleeft een moeilijke week. Drie dagen na de uitschakeling in de Europa League door Slavia Praag verloren de Foxes ook in de Premier League. Arsenal was op de 26e speeldag met 1-3 te sterk voor Leicester. Youri Tielemans maakte het openingsdoelpunt, maar kon de nederlaag niet verhinderen.

De Rode Duivel rondde na zes minuten een knappe run op de rechterflank af met een gekruist schot, 1-0. Arsenal moest even bekomen, maar schakelde op slag van rust een versnelling hoger. Eerst kopte David Luiz (39.) raak en in de toegevoegde tijd van de eerste helft zette Alexandre Lacazette (45.+2) een strafschop om na hands van Wilfred Ndidi (ex-Genk).

Youri Tielemans doet gewoon alles in z'n eentje! ?????? pic.twitter.com/I9Mpq53snu — Play Sports (@playsports) February 28, 2021

Na de pauze zorgde Nicolas Pépé (52.) al snel voor de 1-3. Leicester moest de wet van de sterkste ondergaan en kon niet meer tegenscoren.

Naast Youri Tielemans stond ook Timothy Castagne negentig minuten op het veld bij Leicester. Dennis Praet is nog out met een hamstringblessure. In het klassement blijft Leicester wel derde met 49 punten, Arsenal klimt naar de negende plaats met 37 punten.

In Crystal Palace-Fulham werd zondag niet gescoord (0-0). Christian Benteke speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg, Michy Batshuayi bleef op de bank. Bij Fulham behoorde Denis Odoi niet tot de selectie. Crystal Palace blijft dertiende met 33 punten. Fulham staat als achttiende op een degradatieplaats met 23 punten.