Real Madrid-coach Zidane heeft goed nieuws over revaliderende Eden Hazard

Het gaat beter met de geblesseerden Eden Hazard en Karim Benzema. Ze zijn “de volgenden” die zullen terugkeren uit blessure. Dat heeft Real Madrid-coach Zinédine Zidane zondag verklaard op een persconferentie.

Eden Hazard liep begin februari een spierblessure op in zijn linkerdijbeen. De aanvoerder van de Rode Duivels vierde pas eind vorig jaar zijn terugkeer bij Real, na een spierblessure. Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus kwam Hazard dit seizoen nog maar 13 keer in actie. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures.

Karim Benzema sukkelt al ruim een week met een blessure aan de adductoren. Dit seizoen trof de Franse spits al 17 keer raak voor Real.

“Het gaat beter met Eden (Hazard) en Karim (Benzema). Ze zijn nog niet helemaal klaar, ik ga er geen datum op plakken”, stelde Zidane daags voor de thuismatch tegen Real Sociedad. “We hebben al enkele spelers gerecupereerd, ik hoop dat zij heel snel hun voorbeeld zullen volgen. Zij zijn de volgenden, maar ik kan geen datum geven.”

Zondag namen Fede Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola en Marcelo, tot voor kort in de lappenmand, voor de tweede opeenvolgende keer deel aan de groepstraining. “Alle spelers die teruggekeerd zijn, zijn beschikbaar voor de match van morgen. Ze hebben normaal getraind. Ik ben blij hen te kunnen recupereren”, aldus ‘Zizou’.

De ziekenboeg is nog steeds goed gevuld bij de Koninklijke: aanvoerder Sergio Ramos (linkerknie), Eden Hazard (linkerdijbeen), Karim Benzema (adductoren), Dani Carvajal (rechterdijbeen) en Eder Militao revalideren momenteel. “Het is onvermijdelijk. Tegen blessures kan je niets doen. Zulke zaken gebeuren gewoon. Er is ons dit jaar veel overkomen. Maar ik ben positief. We recupereren enkele spelers op een belangrijk moment voor ons, want we naderen het einde van het seizoen”, besloot Zidane.

Maart wordt inderdaad een erg belangrijke maand voor Real Madrid. Na het duel met Real Sociedad volgt op 7 maart de clash met leider en stadsrivaal Atlético Madrid. Op 16 maart ontvangt Real Atalanta voor de terugmatch van de achtste finales van de Champions League. Het team van Zidane won de heenmatch met 0-1.