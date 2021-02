Serge krijgt boete van 125 euro... omdat hij in het bos loopt

Een rondje lopen is Serge Hanon uit het Waalse Cerfontaine wel heel duur komen te staan. Op een weg waar hij volgens de politie niet hoorde te zijn, werd hij joggend tegengehouden en kreeg hij een boete van 125 euro. Hij is niet van plan ze te betalen, zegt hij aan de kranten van Sudpresse.

Serge Hanon wist niet wat hem overkwam toen hij dinsdag een rondje ging lopen in Cerfontaine, waar hij al meer dan 30 jaar woont en jogt. Hij was van plan 16 kilometer te lopen, maar zag dat onderweg niet meer zitten. “Daarom heb ik een kortere weg genomen en liep ik via een weg niet ver van de gewezen aerodroom van Cerfontaine.”

50 meter ver op die weg zag hij dat een boom de weg versperde en hij niet verder kon. “Toen ik me omdraaide, stond daar een politiewagen. Er stapte een agent uit, de andere persoon in de auto bleef zitten. Ik moest mijn identiteitskaart afgeven en ik werd beboet.”

De agent stelde proces-verbaal op tegen Serge en gaf hem een boete van 125 euro. “Omdat ik daar niets te zoeken had en het een verboden weg was. Maar er stond geen bord om dat aan te geven. Ik begrijp er niets van”, zegt de man. Het ging om een weg waar voetgangers niet mogen komen uit vrees voor stropers.

Serge geeft wel toe dat hij zich niet netjes gedragen heeft tegenover de agent omdat hij vond dat hij eerst een waarschuwing had moeten krijgen en niet meteen geverbaliseerd had moeten worden. “Maar ik ben toch niet de enige jogger die daar voorbij komt? Ik ben kwaad geworden, ja, maar wat had ik daar kunnen doen? Ik had alleen een walkman bij me.”