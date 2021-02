Amerikaanse FDA keurt vaccin van Johnson & Johnson goed : wat betekent dat voor ons? En welke voordelen heeft dat vaccin?

Hoopgevend nieuws vanuit de VS: het coronavaccin van Johnson & Johnson heeft er officieel groen licht gekregen van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit. Dat betekent een flinke duw in de rug voor de vaccinatiecampagne. Ons land tekende in op 5 miljoen dosissen van het vaccin, dat voordelen heeft tegenover de andere, maar in Europa is het nog even wachten op goedkeuring.