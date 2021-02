Oproer bij Standard: boze fans houden spelers Standard tegen, Kompany moet paars-witte vlaggen op Sclessin uitleggen

De supporters van Standard hebben na de thuisnederlaag in de topper tegen Anderlecht (1-3) hun ongenoegen kenbaar gemaakt. Hoewel er geen fans toegestaan waren bij de wedstrijd, hield een groepje diehards na de wedstrijd de spelers tegen toen die het stadion wilden verlaten. Ook de spelersbus van Anderlecht kon Sclessin niet zonder slag of stoot verlaten.

Nadat middenvelder Selim Amallah, die de enige goal voor de thuisploeg scoorde, was komen bemiddelen bedaarden de gemoederen weer en konden de Standard-spelers alsnog naar huis vertrekken. De Rouches tellen na de thuisnederlaag tegen Anderlecht een schamele 3 op 18 in de competitie, waar ze intussen al weggezakt zijn naar de tiende plaats. Na de wedstrijd was te zien hoe ondervoorzitter Michel Preud’homme het hoge woord voerde in één van de loges tegenover onder meer voorzitter Bruno Venanzi in iets dat veel weghad van een crisisberaad.

Ook de spelersbus van Anderlecht werd bij het verlaten van het stadion tegengehouden door fans van Standard. Die konden het niet verkroppen dat Anderlecht de gang richting zijn kleedkamer bekleed had met paars-witte vlaggen. Anderlecht postte daarvan een foto op zijn Instagram-story. Trainer Vincent Kompany kwam uitleg verschaffen aan de aanwezige Standard-supporters.