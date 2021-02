Door technische storing moet vaccinatiecentrum amper enkele dagen na opening alweer dicht

Dendermonde / Appels - Het vaccinatiecentrum in de sporthal van Appels blijft een hele week gesloten door een technische storing in het oproepingsplatform. Om dat op te vangen wordt op dinsdag 9 maart een extra vaccinatiedag ingelast.



De eerste coronaprikken werden woensdag gegeven in de sporthal in Appels. De voorbije dagen werd zorgpersoneel uit Dendermonde, Lebbeke en Berlare gevaccineerd tegen Covid-19. Noodgedwongen lukt dat de komende dagen niet. “Door een technische storing in het oproepingsplatform zal er de komende week niet gevaccineerd worden in Dendermonde”, zegt Reinout Remmery, coördinator van Eerstelijnszone Dender, dat de centra in Hamme en Dendermonde monitort. “Hiervoor is meteen een extra vaccinatiedag voorzien de week nadien, op dinsdag 9 maart. Wij hadden er ook kunnen voor opteren om de voorziene momenten toch te laten doorgaan, maar dit zou ongetwijfeld geresulteerd hebben in meer no shows en in mensen die heel last minute hun uitnodiging zouden ontvangen.”

219 mensen ingeënt

Tijdens de eerste vaccinatieweek werden er in Dendermonde 219 mensen ingeënt. “Ongeveer 77 procent kwam opdagen”, gaat Remmery voort. “Maar geen enkele spuit ging verloren. Op het einde van elke dag werden voor de overblijvende spuiten last minute zorgprofessionals opgeroepen. In de week van 8 maart zal ook een beperkt aantal Pfizer-vaccins ter beschikking gesteld worden in zowel Hamme als Dendermonde, zodat ook de oudere zorgprofessionals binnen de voor hun voorziene vaccinatiefase hun vaccin kunnen krijgen.”