Had Kemar Lawrence rood moeten krijgen voor fout op Carcela? “Geel is hier perfect verdedigbaar”

Standard-Anderlecht (1-3) was een wedstrijd op het scherpste van de snee. Dat bleek al na anderhalve minuut voetballen, toen Kemar Lawrence stevig door ging op Mehdi Carcela. De Jamaicaan kreeg (maar?) geel voor zijn overtreding. “Een gele kaart is hier perfect verdedigbaar”, valt te horen bij een ex-scheidsrechter.

“Op de beelden zie ik duidelijk dat Lawrence Carcela op de voet raakt en niet boven de enkel. Stel dat hij hem tien centimeter hoger raakt, dan is een rode kaart wél op zijn plaats. Maar op basis van deze beelden is er voor mij geen sprake van ernstig gemeen spel. De VAR hoeft voor deze fase ook niet in te grijpen, omdat er geen sprake is van een clear and obvious error.”