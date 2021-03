Zijn grootste angst is niet mogen sterven in Spanje: ex-koning Juan Carlos betaalt fiscus miljoenen en hoopt zo terug te keren

De Spaanse ex-koning heeft 4,4 miljoen euro overgemaakt aan de fiscus. Officieel om zijn penibele situatie te ‘regulariseren’, nu er verschillende onderzoeken lopen over financieel gesjoemel. Maar de intussen 83-jarige Juan Carlos hoopt tegelijk dat het een eerste stap is richting het einde van zijn ballingschap. Sinds augustus woont hij (verplicht) in Abu Dhabi.