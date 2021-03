Nieuw spoor in onderzoek Bende van Nijvel: speurders nemen zeldzaam geweer in beslag dat mogelijk gebruikt werd bij overvallen

De speurders in het Bendeonderzoek hebben in een West-Vlaamse zaak een ingram-machinepistool in beslag genomen. De Bende van Nijvel heeft indertijd zo’n wapen gebruikt bij zijn overvallen. Het federaal parket bevestigt de zoekactie en zegt dat het op zoek is naar álle ingrams die in 1985 in ons land circuleerden.