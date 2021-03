Klanten én chef-koks hebben het gehad met afhaalmaaltijden: “Voor het geld moet je het niet meer doen”

Het vet is van de soep bij de takeaway. De vraag naar afhaalmaaltijden is met 30 à 40 procent gezakt, zegt Erik De Rop van restaurant Gainsbourg in Leuven. En Horeca Vlaanderen bevestigt de afnemende populariteit. “Mensen hebben het wat gehad om thuis restaurant te spelen, ze snakken naar het echte werk”, zegt CEO Matthias De Caluwe. En ook de chefs zelf zijn de bakjesmaaltijden beu.