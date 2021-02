Roberto Martinez lacht in zijn vuistje: De Bruyne geeft assist, Mertens scoort en ook Thorgan Hazard is terug fit

Na weken blessures tellen gaat het opnieuw de goede kant uit met de Rode Duivels in het buitenland. Kevin De Bruyne maakte voor het eerst weer negentig minuten vol en was meteen goed voor een assist, Dries Mertens was bij zijn eerste basisplaats na zijn blessure goed voor een goal en met Thorgan Hazard werd nog een basispion gerecupeerd. Een kleine maand voor de start van de kwalificatiematchen voor het WK 2022 kan bondscoach Roberto Martinez de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.

1. Kevin De Bruyne is warmgedraaid

Op 17 februari maakte Kevin De Bruyne al zijn eerste minuten nadat hij vier weken aan de kant stond met een hamstringblessure, maar afgelopen zaterdag was pas de eerste keer dat hij ook weer een volledige match kon spelen. En tegen nummer vier West Ham deed hij dat meteen zoals we van hem gewoon zijn. Als draaischijf van Manchester City, de ploeg die dit seizoen voor de derde keer op vier jaar tijd gewoon weer Engels kampioen gaat worden - twijfelt iemand daar nog aan, na hun twintigste (!) zege op rij? Zondag lieten eerste achtervolgers Manchester United en Leicester weer punten liggen.

Een pass vanop zo’n veertig meter met de mindere linker van KDB en City stond op het halfuur op 1-0. Ruben Dias had de bal maar voor het inkoppen. Door zijn nieuwe assist is De Bruyne ondanks zijn wekenlange afwezigheid opnieuw assistkoning van de Premier League en komt hij met 77 stuks in de top tien van beste assistgevers van de competitie. Nog drie stuks en hij komt op gelijke hoogte van Manchester United-icoon David Beckham.

2. Dries Mertens meteen op het scorebord

Meer dan over Kevin De Bruyne zal bondscoach Roberto Martinez getobd hebben over Dries Mertens. De Leuvenaar viel in december uit met een enkelblessure, maakte een maand later zijn comeback als invaller… en moest opnieuw afhaken met pijn aan de enkel. De voorbije maand spendeerde de 33-jarige Mertens flink wat tijd in Antwerpen bij kinesist Lieven Maesschalck om voor eens en voor altijd verlost te zijn van zijn kwaaltje.

Net daarom is het zo hoopgevend dat Mertens, na een invalbeurt in de Europa League-match tegen Granada afgelopen week, meteen weer in de basis mocht beginnen tegen Benevento. Even voorbij het halfuur zal de glimlach wat groter geworden zijn in Waterloo, waar Martinez resideert. Mertens onttrok zich slim aan de buitenspelval en dook in de zestien op de juiste plek op om de 1-0 met de buitenkant van de voet binnen te deviëren. Napoli, dat nog een tweede keer scoorde, doet zo weer mee in de race om een Champions League-ticket.

3. Met Thorgan Hazard is weer een basisspeler terug

Een dikke week nadat Thomas Meunier zijn wederoptreden maakte, is met Thorgan Hazard ook de andere flankspeler van de Rode Duivels weer klaar voor dienst bij Dortmund. De jongere broer van Eden maakte in de 3-0-zege tegen nummer zestien Bielefeld als invaller zijn eerste minuten van 2021 en toonde zich gretig. Hij combineerde een paar keer goed met Erling Haaland, maar tot goals of assists leidde dat niet.

Foto: ISOPIX

Daardoor zijn Axel Witsel en Thorgans oudere broer Eden intussen de enige Rode Duivels van de basisploeg van Martinez die nog aan de kant staan. Voor die laatste komt een terugkeer er binnenkort ook weer aan. “Het gaat beter met Eden”, zei Real Madrid-trainer Zinedine Zidane zondag. “We hebben al enkele spelers gerecupereerd. Karim (Benzema, nvdr) en Eden zullen de volgende zijn.” De match van Real Madrid tegen Real Sociedad van vanavond komt wel nog te vroeg voor de kapitein van de Rode Duivels.