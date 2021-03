Fost Plus wil je met ‘De Click’ kortingsbonnen laten verdienen door met je smartphone op zwerfvuil te jagen

De Haan / Antwerpen -

Punten én kortingsbonnen verdienen door met je smartphone te jagen op zwerfvuil. Dat is wat Fost Plus later dit jaar samen met de stad Antwerpen opstart. “Vergelijk het wat met Pokémon zoeken, maar dan met blikjes of zo”, klinkt het op het kabinet van schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA). En ook De Haan probeert met de app ‘De Click’ het almaar groter wordende probleem van zwerfvuil aan te pakken.